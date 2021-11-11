كرة يد - الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويرتقى للوصافة.. والزمالك يسقط الطيران في دوري المحترفين

ارتقى الأهلي للمركز الثاني بعدما حقق فوزا ثمينا على طلائع الجيش في دوري اليد للمحترفين بعد الفوز في الجولة 13.

وفاز الأهلي فاز على صالة طلائع الجيش وفاز الأهلي باللقاء بنتيجة 32-24.

وتكبد طلائع الجيش خسارته الثالثة في الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 32 نقطة تراجع بها للمركز الثالث.

بينما حقق الأهلي الفوز ورفع رصيده إلى 34 نقطة وله مباراة مؤجلة وارتقى للمركز الثاني.

ومن جهة أخرى واصل الزمالك سلسلة اللاهزيمة وفاز على الطيران بنتيجة 36-19 والتي أقيمت بصالة حسن حلمي.

و انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 12-10 لصالح الزمالك قبل أن يزيد الفريق الفارق لصالحه في الشوط الثاني.

فوز الأبيض رفع رصيده إلى 33 نقطة دون خسارة الموسم الجاري وارتقى للمركز الثالث وله مباراة مؤجلة.

وفاز سبورتينج على هليوبليس بنتيجة 37-32 ليعزز صدارته برصيد 36 نقطة.

وإليكم نتائج الجولة 13 من دور المحترفين لليد: