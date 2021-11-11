تقرير - بأمر كونتي.. دربي لندني للحصول على جناح يوفنتوس

يهتم توتنام هوتسبر الإنجليزي بضم ديان كولوسيفسكي جناح يوفنتوس الإيطالي، حيث سيخوض منافسة مع جاره وغريمه اللندني أرسنال في هذا السباق.

يأتي ذلك بحسب ما ذكره جيانلوكا دي مارزيو صحفي "سكاي سبورت إيطاليا"، الذي قال إن أرسنال تواصل بالفعل مع يوفي للاستفسار بشأن كولوسيفسكي.

وأجرى أرسنال هذه الاتصالات بسبب فشل التواصل مع هدفه الأول، وهو مهاجم فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش.

على الناحية الأخرى ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" المتخصص في الانتقالات الإيطالية أن توتنام أيضا يطارد الجناح السويدي الدولي البالغ من العمر 21 عاما، وأن هذا الاهتمام بدأ بأمر من المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

ويملك توتنام أفضلية في هذا السباق وهي فابيو باراتيتشي مديره الرياضي، الذي كان المسؤول عن انتقال كولوسيفسكي من بارما إلى يوفنتوس في يناير 2020 مقابل 35 مليون يورو.

ووفقا للوضع المادي للنادي مؤخرا، فإن يوفي مستعد لقبول أي مبلغ يفوق 25 مليون يورو للتخلص من الجناح الذي لم يعد ضمن حسابات المدرب الحالي ماسيميليانو أليجري.