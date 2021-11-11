منتخب مصر يتمم استعداداته لملاقاة أنجولا

أتم منتخب مصر استعداداته لملاقاة أنجولا بعدما خاض مرانه الرئيسي مساء اليوم الخميس في ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

وشارك في المران كل اللاعبين الـ25 الذين ضمهم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لقائمته.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا غدا في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

من جانب آخر تم تحديد موعد عودة البعثة في العاشرة من صباح السبت إلى برج العرب مباشرة لمواصلة معسكره المغلق استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.

وتقرر إقامة المران عقب لقاء أنجولا خلف الأبواب المغلقة لزيادة التركيز.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

فيما يأتي منتخب الجابون ثالثا بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بنقطة وحيدة.