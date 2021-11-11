ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 20:52

كتب : أحمد أباظة

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

من المعروف أن برشلونة يملك اهتماما بضم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أضافت اسما جديدا على رادار النادي الكتالوني لدعم هجومه.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الهدف الجديد هو الأوروجوياني الدولي إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، نظرا لمعاناة هجوم البلوجرانا من أزمة في مركز رأس الحربة، كجزء من أزمته الهجومية الطاحنة.

ويغيب مارتن برايثوايت لإصابة في الركبة، تلاه الوافد الجديد سيرخيو أجويرو القادم في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، الذي عانى من إصابة في مطلع الموسم، ثم عاد منها ليشارك لبعض الوقت قبل أن يتعرض لمشكلة عدم الانتظام في ضربات القلب.

أخبار متعلقة
رومانو: برشلونة لم يناقش فكرة عودة ألفيش الانضباط والجدارة.. قواعد تشافي التسع في برشلونة جوارديولا عن ارتباط ستيرلنج بـ برشلونة: يمكنهم التعاقد مع أي لاعب في العالم جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة

على الأطراف أيضا يعاني برشلونة مع الثنائي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، إذ عاد الأول من إصابته فأصيب مجددا بصورة مباشرة، بينما عاد فاتي من إصابة طويلة الأمد، ليصاب مجددا بعد بضعة مباريات ويقدر غيابه بشهر.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع سترلينج وكافاني على سبيل الإعارة في يناير، استغلالا لتراجع الجناح الإنجليزي في قائمة الاختيار بصفوف فريقه، تحديدا بعد وصول جاك جريليش من أستون فيلا في الصيف الماضي.

منذ ذلك الوقت بدأ سترلينج 3 مباريات فقط في البريميرليج وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ليجمع 700 دقيقة من إجمالي مشاركاته في 15 مباراة، مسجلا هدفين وصانعا مثلهما.

وأبدى سترلينج انفتاحه على فكرة الرحيل في الوقت الحالي، فيما يواجه كافاني مشكلة أكبر، وهي قدوم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وغاب كافاني في بداية الموسم بسبب الإصابات وأزمة التوقفات الدولية في أمريكا الجنوبية، ويواجه حاليا النجم البرتغالي الذي سجل 9 أهداف في 13 مباراة، إلا أنه بدأ يجد طريقه حين حول المدرب أولي جونار سولشاير طريقته إلى 3-5-2 ليشركه بجوار رونالدو، ولكن مع عودة ماركوس راشفورد إلى اللعب قد لا يستمر هذا طويلا.

برشلونة سترلينج كافاني مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر جوارديولا عن ارتباط ستيرلنج بـ برشلونة: يمكنهم التعاقد مع أي لاعب في العالم تقرير: برشلونة قد يتخلى عن دي يونج مقابل ستيرلينج تقرير: عودة شيفشينكو للدوري الإيطالي ميرور: كونتي رد على توتنام في آخر لحظة أملا في قيادة يونايتد آس: ريال مدريد لا يزال يريد روديجر
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - بنين على بعد خطوة من المرحلة النهائية بالفوز على مدغشقر 28 دقيقة | إفريقيا
حارس مرمى مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل عن الفريق 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر ساعة | ميركاتو
مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد لم يفاوض روقا ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أنجولا ساعة | منتخب مصر
إطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات 11 ديسمبر ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم – مالي تحجز مقعدها في المرحلة النهائية بفوز كبير على رواندا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
إجابة بيل العنيفة عن تمثيل إنجلترا بدلا من ويلز 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا