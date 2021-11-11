ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر

من المعروف أن برشلونة يملك اهتماما بضم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أضافت اسما جديدا على رادار النادي الكتالوني لدعم هجومه.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الهدف الجديد هو الأوروجوياني الدولي إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، نظرا لمعاناة هجوم البلوجرانا من أزمة في مركز رأس الحربة، كجزء من أزمته الهجومية الطاحنة.

ويغيب مارتن برايثوايت لإصابة في الركبة، تلاه الوافد الجديد سيرخيو أجويرو القادم في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، الذي عانى من إصابة في مطلع الموسم، ثم عاد منها ليشارك لبعض الوقت قبل أن يتعرض لمشكلة عدم الانتظام في ضربات القلب.

على الأطراف أيضا يعاني برشلونة مع الثنائي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، إذ عاد الأول من إصابته فأصيب مجددا بصورة مباشرة، بينما عاد فاتي من إصابة طويلة الأمد، ليصاب مجددا بعد بضعة مباريات ويقدر غيابه بشهر.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع سترلينج وكافاني على سبيل الإعارة في يناير، استغلالا لتراجع الجناح الإنجليزي في قائمة الاختيار بصفوف فريقه، تحديدا بعد وصول جاك جريليش من أستون فيلا في الصيف الماضي.

منذ ذلك الوقت بدأ سترلينج 3 مباريات فقط في البريميرليج وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ليجمع 700 دقيقة من إجمالي مشاركاته في 15 مباراة، مسجلا هدفين وصانعا مثلهما.

وأبدى سترلينج انفتاحه على فكرة الرحيل في الوقت الحالي، فيما يواجه كافاني مشكلة أكبر، وهي قدوم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وغاب كافاني في بداية الموسم بسبب الإصابات وأزمة التوقفات الدولية في أمريكا الجنوبية، ويواجه حاليا النجم البرتغالي الذي سجل 9 أهداف في 13 مباراة، إلا أنه بدأ يجد طريقه حين حول المدرب أولي جونار سولشاير طريقته إلى 3-5-2 ليشركه بجوار رونالدو، ولكن مع عودة ماركوس راشفورد إلى اللعب قد لا يستمر هذا طويلا.