مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد لم يفاوض روقا

نفى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع محمد أشرف "روقا" لاعب خط وسط الزمالك لضمه لصفوف الفريق.

محمد أشرف روقا النادي : الزمالك

وقال مصيلحي في تصريح مقتضب لـFilGoal.com اليوم الخميس: "لم نتفاوض مع روقا، هذا غير صحيح".

وأتم "هذا ربما حديث انتشر من خلال بعض وكلاء اللاعبين فقط".

وينتهي تعاقد روقا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشارك روقا في مباراتين مع الزمالك فقط خلال الموسم الجاري.

وانضم روقا للزمالك قادما من طلائع الجيش في عام 2017.

وأعير روقا لإنبي مرتين ثم لطلائع الجيش قبل أن يعود لصفوف الفريق الأبيض مطلع الموسم الجاري.