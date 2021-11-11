منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أنجولا
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 20:35
كتب : بسام أبو بكر
تقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأبيض البديل بالكامل أمام أنجولا في المباراة التي تجمع بينهما غدا الجمعة.
فيما سيرتدي منتخب أنجولا الزي الأساسي بالقميص الأحمر والسروال الأسود والجوارب الحمراء.
ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا غدا في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.
فيما يأتي منتخب الجابون ثالثا بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بنقطة وحيدة.
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