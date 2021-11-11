إطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات 11 ديسمبر

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

منظمو سباق نصف ماراثون الأهرامات

أعلنت شركة The TriFactory عن اطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات الذي ينظمه بنك HSBC للسنة الثالثة على التوالي على سفح الأهرامات بالجيزة. ينطلق سباق نصف ماراثون الأهرامات يوم 11 ديسمبر القادم على سفح الأهرامات بالجيزة وبمشاركة آلاف المتسابقين من داخل وخارج مصر، ويتيح الفرصة للمشاركين في اختيار أي من الثلاث مسافات: ٢١ كم أو ١٠ كم أو ٥ كم.

قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The TriFactory “يمتلك The Pyramids Half Marathon القابلية أن يكون أحد أهم سباقات الركض في العالم، حيث تجتمع فيه جميع عوامل النجاح من بيئة مميزة ودعم حكومي وتنظيم من الدرجة الأولى."

يتمتع نصف ماراثون الأهرامات بإمكانيات كبيرة لتعزيز السياحة وإبراز جمال مصر التاريخي للعالم كحدث رياضي كبير في قلب آخر عجائب العالم القديم المتبقية. وقد استقبل سباق العام الماضي أكثر من 4200 عداء من أكثر من 80 جنسية، وتتطلع The TriFactory إلى الترحيب بالمزيد من المتسابقين في نسخة 2021 من السباق

قالت لمياء الباهي، رئيس القطاع المالي لبنك HSBC مصر: "يسعدنا ان نقوم برعاية سباق نصف ماراثون الأهرامات والذي يعتبر سباقاً متميزاً منذ نشأته. ونفخر في HSBC أننا كنا ومازلنا ندعم مسيرة النمو الاقتصادي لمصر طيلة تاريخ وجودنا هنا والذي يمتد لأكثر من أربعة عقود. لذا فإن رعايتنا لهذا الحدث الرياضي تأتي ضمن هذا السياق وتنسجم مع هدفنا المتمثل في مواصلة توفير عالم من الفرص لعملائنا ولزملائنا والمجتمعات التي نتواجد بينها ونخدمها".

ويتميز The Pyramids Half Marathon بطرق ممهدة بالكامل وسيتم تخصيصها بالكامل للمشاركين أثناء السباق، وهي ميزة رئيسية للعدائين والتي تتماشى مع المعايير الدولية. ويتم استخدام نظام التوقيت MyLaps للسباقات الثلاثة، وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لحساب توقيت الركض، مما يعزز من وضع Pyramids Half Marathon باعتباره سباقًا دوليًا للجري.

يُقام السباق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ويشرف عليه الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويُقام المعرض الرسمي للسباق في أركان بلازا بالشيخ زايد على مدار يومان قبل السباق، حيث يتسلم جميع المتسابقين حقائب السباق الخاصة بهم. سيشمل المعرض أيضًا معلومات حول السباق وخطب من قبل شخصيات عامة ومنتجات السباق الرسمية. لمعرفة المزيد من المعلومات وللتسجيل في السباق Pyramids Half Marathon - 21K و 10 K و 5 K - يرجى زيارة www.pyramidshalfmarathon.com

نصف ماراثون الأهرامات
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