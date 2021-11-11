تصفيات كأس العالم – مالي تحجز مقعدها في المرحلة النهائية بفوز كبير على رواندا

حجز منتخب مالي بطاقته إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على رواندا خارج قواعده بنتيجة 3-0.

وتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية وبفارق 4 نقاط عن أوغندا، ثم كينيا 3 نقاط ورواندا بنقطة وحيدة.

ويستضيف المنتخب المالي في الجولة الأخيرة نظيره الأوغندي في مباراة تحصيل حاصل.

وبات منتخب مالي ثالث منتخب يترشح للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية بعد السنغال والمغرب.

وبدأ أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي اللقاء وشارك فيه كاملا.

الدقيقة السابعة شهدت طرد مبكر للغاية لأصحاب الأرض، إذ تلقى بيزيمانا دجيهاد البطاقة الحمراء مباشرة، ليكمل رفاقه المبارة بعشرة لاعبين طيلة 83 دقيقة.

الدقيقة 19 شهدت هدف التقدم لنسور مالي عن طريق موسى ديجينبو.

وبعد دقيقتين أضاف إبراهيما كونيه هدف مالي الثاني.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل خليفة كوليبالي هدف مالي الثالث ووضع الأقدام في المرحلة النهائية من التصفيات.

وحافظ منتخب مالي على نظافة شباكه، ليخرج بشباك نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي في التصفيات دون تلقي أي هدف.

المنتخب المالي يحتل المركز العاشر في تصنيف فيفا إفريقيا والـ 57 عالميا، وبالتالي سيتواجد في التصنيف الثاني في مواجهات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.