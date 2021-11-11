إجابة بيل العنيفة عن تمثيل إنجلترا بدلا من ويلز

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:50

كتب : أحمد أباظة

جاريث بيل - ويلز × بيلاروسيا

تحدث جوناثان بارنت وكيل جاريث بيل جناح ريال مدريد عن حبه لمنتخب بلاده ويلز، وذلك بالتزامن مع استعداده لخوض مباراته الدولية رقم 100 يوم السبت.

وقال بارنت في تصريحاته لصحيفة "أس" الإسبانية: "إذا وصل إلى كأس العالم مع ويلز، أعتقد أن هذا سيكون مجده المتوج".

وأضاف "منذ اليوم الأول حين التقيت به مع والده، قال لنا إلى أي درجة يعتبر ويلز مسألة مميزة بالنسبة له. إنه ويلزي متعصب".

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وأوضح "حين تحدثنا معه وكان هناك إمكانية للعبه في منتخب إنجلترا، قال لي: لا تقُل هذا مرة أخرى إذا كنت تريد أن تصبح وكيلي".

ولعب بيل دورا محوريا في مسيرة ويلز خلال يورو 2016، والتي انتهت على يد منتخب البرتغال بطل المسابقة، بالخسارة 2-0 في نصف النهائي.

وحمل بيل شارة قيادة الفريق في يورو 2020 التي أقيمت خلال الصيف الماضي، وودعها من دور الـ16 على يد الدنمارك، وهو ما حرك الشائعات عن إمكانية اعتزاله الدولي.

يذكر أن بيل -32 عاما- نفى هذه المسألة، مبديا إصراره على التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، للمرة الأولى في تاريخ ويلز.

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