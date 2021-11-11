تصفيات كأس العالم - عمان تتراجع للمركز الرابع بالتعادل مع الصين

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

عمان - الصين

عاد منتخب عُمان بتعادل أمام الصين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشارقة بالإمارات.

وتراجع ترتيب عُمان للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، بعدما حقق المنتخب الياباني الفوز على فيتينام بهدف دون رد ليرتفع رصيد الساموراي إلى 9 نقاط.

تعادل رفع رصيد عُمان إلى 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن المنتخب السعودي المتصدر برصيد 13 نقطة و3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني للمجموعة الثانية.

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وتوقف رصيد الصين عند 4 نقاط في المركز الخامس.

وتقدمت الصين في الشوط الأول عن طريق وو لي –لاعب إسبانيول الإسباني- في الدقيقة 21.

وسجل أمجد الحارثي هدف التعادل لعُمان قبل 14 دقيقة على نهاية اللقاء.

وسيلتقي المنتخب العُماني في الجولة المقبلة مع نظيره الياباني في ملعب السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.

بينما يلتقي منتخب الصين مع أستراليا على ملعب الشارقة في الإمارات.

ويلعب المنتخب الصيني خارج أرضه في تصفيات كأس العالم بسبب قيود فيروس كورونا ومنع المنتخب من خوض المباريات على أرضه.

ويتأهل أول وثان ترتيب المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق لحجز البطاقة الأخيرة.

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