تصفيات كأس العالم - عمان تتراجع للمركز الرابع بالتعادل مع الصين

عاد منتخب عُمان بتعادل أمام الصين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشارقة بالإمارات.

وتراجع ترتيب عُمان للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، بعدما حقق المنتخب الياباني الفوز على فيتينام بهدف دون رد ليرتفع رصيد الساموراي إلى 9 نقاط.

تعادل رفع رصيد عُمان إلى 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن المنتخب السعودي المتصدر برصيد 13 نقطة و3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني للمجموعة الثانية.

وتوقف رصيد الصين عند 4 نقاط في المركز الخامس.

وتقدمت الصين في الشوط الأول عن طريق وو لي –لاعب إسبانيول الإسباني- في الدقيقة 21.

وسجل أمجد الحارثي هدف التعادل لعُمان قبل 14 دقيقة على نهاية اللقاء.

نهاية الشوط الأول | 🇨🇳 الصين 1⃣-0⃣ عمان 🇴🇲 شهدت المباراة العديد من الفرص قبل أن يتفوّق المنتخب الصيني بفضل متابعة وو لي من مسافة قريبة! هل ستتغير الأمور في الشوط الثاني من مواجهة المجموعة الثانية من #التصفيات_الآسيوية! 📺 تابعوا المباراة مباشرة: https://t.co/HFigEgEYyA pic.twitter.com/HjjQh0PjnV — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

وسيلتقي المنتخب العُماني في الجولة المقبلة مع نظيره الياباني في ملعب السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.

بينما يلتقي منتخب الصين مع أستراليا على ملعب الشارقة في الإمارات.

ويلعب المنتخب الصيني خارج أرضه في تصفيات كأس العالم بسبب قيود فيروس كورونا ومنع المنتخب من خوض المباريات على أرضه.

ويتأهل أول وثان ترتيب المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق لحجز البطاقة الأخيرة.