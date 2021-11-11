الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة السابعة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:30

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية والصراع على صدارة الهدافين يشتد أكثر فأكثر.

ويتصدر محمد الدسوقي مهاجم صيد المحلة ترتيب الهدافين بأربعة أهداف.

ويلاحق الدسوقي أربع لاعبين سجل كل منهم ثلاثة أهداف.

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تعرف الآن على ترتيب الهدافين.

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