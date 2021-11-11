الإسماعيلي يخسر من طلائع الجيش وديا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:51

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

خسر الإسماعيلي من طلائع الجيش وديا اليوم الخميس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

وأقيمت المباراة ضمن استعدادات الدراويش لملاقاة الزمالك في 19 نوفمبر الجاري في رابع جولا الدوري.

وتعرض أحمد أيمن ومحمود عبد العاطي "دونجا" للطرد خلال المباراة.

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وشهدت المباراة حضور أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلي حمادة المصري ومحمود حسن وأشرف خضر.

ولم يفز الإسماعيلي في أول ثلاث مباريات له في الدوري قبل التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الجديد للإسماعيلي خوان براون مساء اليوم ليقود الفريق خلفا لطلعت يوسف.

وعلم FilGoal.com أن يحيى الكومي رئيس النادي سيجتمع مع براون للاتفاق على بنود التعاقد وإتمام الاتفاق.

ومن المنتظر أن يستمر التعاقد بين براون والإسماعيلي لمدة موسمين مع أحقية الدراويش في فسخ التعاقد حال استمرار سوء النتائج لعدد معين من المباريات سوف يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.

الإسماعيلي طلائع الجيش
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