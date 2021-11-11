الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة السابعة

الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السابعة

في الدرجة الثانية - الأوليمبي يحافظ على الصدارة وانتصار حرس الحدود وهزيمة بلدية المحلة

حليم لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار كمدير فني لـ حرس الحدود