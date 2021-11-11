الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السابعة
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:46
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بمواصلة تصدر الأولمبي للمسابقة.
وحقق الأولمبي انتصارا مثيرا على منافسه الرجاء خارج ملعبه بثلاثة أهداف لهدفين.
فكيف جاءت نتائج مباريات الجولة السابعة؟
إليكم نتائج مباريات الجولة السابعة لدوري الدرجة الثانية "مجموعة بحري" ⚽️ pic.twitter.com/DWndlInqk8— FilGoal (@FilGoal) November 11, 2021
وما هو ترتيب المجموعة حاليا؟
الأولمبي في صدارة مجموعة بحري ومطاردة مستمرة من الحدود 🔝 pic.twitter.com/jhG01wM1Vo— FilGoal (@FilGoal) November 11, 2021
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