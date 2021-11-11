رومانو: برشلونة لم يناقش فكرة عودة ألفيش

لم يناقش برشلونة فكرة عودة الظهير الأيمن السابق للفريق داني ألفيش لصفوفه.

داني ألفيش النادي : ساو باولو برشلونة

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن إدارة برشلونة لم تناقش فكرة عودة اللاعب البرازيلي.

وانتشرت بعض الأنباء تفيد برغبة برشلونة في استقدام اللاعب صاحب الـ38 عاما في صفقة انتقال حر بعد تعيين تشافي هيرنانيدز مدربا للفريق.

لكن رومانو نفى كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وبعد خلاف مع نادي ساو باولو حول حقوق بيع الصور الخاصة باللاعب تم فسخ التعاقد وأصبح ألفيش حرا في تحديد مصيره.