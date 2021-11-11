كيير: أود الاعتزال بقميص ميلان

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

سيمون كايير - كريستيانو رونالدو

ألمح الدنماركي سيمون كيير مدافع ميلان الإيطالي أنه قد يعتزل بقميص الروسونيري "لإنه النادي المثالي له".

سيمون كيير

النادي : ميلان

ميلان

وجدد كيير الشهر الماضي تعاقده مع ميلان لمدة موسمين إضافيين.

وقال كيير في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "أنا سعيد بالتجديد، لأن ضوابط ميلان تحدد التجديد لعام واحد للاعب الذي يتخطى الثلاثين".

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وأضاف "تلك أفضل إشارة من النادي أعطاها لي، لن أغير مسيرتي أو ربما نعم، قد ألعب لميلان لـ 15 عاما وربما أنهى مسيرتي هنا".

وأكمل "لا يوجد مكان آخر أود إنهاء مسيرتي به، كل شيء هنا يناسبني، زملائي والمدرب وأسلوب اللعب".

وأردف "هذا النادي المثالي لي، أبنائي وزوجتي سعداء في ميلانو".

كيير انضم من أتالانتا في يناير 2020 بشكل نهائي لميلان، ومنذ ذلك الحين سجل هدفا وحيدا في 68 مباراة.

المدافع البالغ 32 عاما جدد تعاقده مع الروسونيري حتى صيف 2024.

ويتواجد كيير ضمن قائمة الـ 30 لاعبا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

قائد منتخب الدنمارك حجز رفقة زملائه تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 قبل جولتين على النهاية.

ميلان في إيطاليا سيمون كيير
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