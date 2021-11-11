مران الأهلي – مشاركة وليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:25

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي مع الأهلي أمام أسوان

عاد الأهلي لاستئناف مرانه بعد فترة راحة حصل عليها استغلالا لفترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وشهد المران مشاركة الثلاثي العائد من الإصابة وليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي.

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه قبل المران لوضع خطة إعداد مصغرة لاستئناف المباريات.

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كما تم الاستعداد للقاء الودي ضد منية سمنود الذي سيقام السبت المقبل.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين وتلاها تدريبات بدنية مكثفة وأخرى بالكرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في الـ19 من شهر نوفمبر الجاري في رابع جولات الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي الترتيب بتسع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه بيراميدز.

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