خبر في الجول - الأهلي يتلقى وعدا بحلول إيجابية في أزمة حكم القمة

تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وعدا بوجود حلول لأزمة حكم القمة محمد عادل وتصريحه عن السابق عن احتواء لاعبي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة تواصلا مع الخطيب بعد بيان الأهلي الرسمي الذي أصدره قبل عدة أيام اعتراضا على تصريحات محمد عادل.

وأكد مجاهد ودياب في حديثهما مع الخطيب أن موقف الأهلي على حق وله دوافعه، ولكنهما طالباه بالصبر والانتظار للحلول التي سيتم تنفيذها لعلاج الأزمة دون اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

كما أكد الثنائي للخطيب أن هناك ضمانات مؤكدة في أن تكون مسابقة الدوري تدار بكل الشفافية والنزاهة مع عدم تعريض أي ناد لظلم أو مجاملة متعمدة كما يجب تهدئة الأمور مع عودة الجمهور للمدرجات.

وتقبل الخطيب المبادرة التي قام بها مجاهد ودياب وأكد لهما حرص الأهلي على نجاح المنظومة وأن ناديه لا يبحث سوى عن العدالة لجميع الأندية وأنه على استعداد لتقديم أي دعم أو مساعدة لنجاح المسابقة.

ماذا حدث؟

فاز الأهلي على الزمالك الجمعة الماضية في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري بخمسة أهداف لثلاثة.

وبعد اللقاء بعدة أيام قال محمد عادل حكم اللقاء عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" عن المواجهة: "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي".

ذلك الأمر دفع الأهلي لإصدار بيان رسمي وأكد فيه نية الخطيب عرض الموقف على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.

وأوضح مصدر مسؤول من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت لاحق الخطوات التي كان ينوي ناديه القيام بها بعد ما حدث.

وقال: "نشعر بشيء غامض حدث في مباراة القمة خاصة بعد احتساب ركلة جزاء الزمالك، حيث خرج عصام عبد الفتاح وقال إن الركلة احتسبت بعد عرقلة حمدي فتحي لسيف الدين الجزيري لاعب الأبيض، بينما قال محمد عادل حكم المباراة إن الركلة احتسبت بسبب عرقلة علي معلول للاعب ذاته، وهو تضارب غريب في التصريحات".

وأتم تصريحاته "كذلك الاستعانة بحكام أجانب سيكون ضمن القرارات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، على الأقل في مباريات القمة".