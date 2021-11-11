مواجهة تحدث للمرة الثانية.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2021

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

يوفنتوس - كأس السوبر الإيطالي

حددت رابطة الأندية الإيطالية موعد كأس السوبر الإيطالي 2021 بين إنتر ميلان بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس.

وستقام المباراة يوم 12 يناير من العام المقبل على أرضية ملعب سان سيرو.

وكان من المفترض أن يُقام كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الأخيرة بعدما أقيم هناك في 2018 و2019 لكن ألغيت الفكرة العام الحالي بسبب عدم توافق المواعيد.

أخبار متعلقة
جيوفاني سيميوني لاعب الشهر في الدوري الإيطالي تقرير: عودة شيفشينكو للدوري الإيطالي مؤتمر أليجري: إنتر المرشح لقب الدوري الإيطالي.. والمسؤوليات صارت أكبر بعد رحيل رونالدو الصحف الإيطالية تنتقد أليجري بعد خسارة يوفنتوس أمام ساسولو

ومن المفترض أن يقام كأس السوبر الإيطالي قبل بداية الموسم إلا أنه تم ترحيله في السنوات الأخيرة ليقام بين شهري ديسمبر ويناير.

وسبق أن التقى يوفنتوس وإنتر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي 9 مرات كرقم قياسي وفاز بلقب النسخة الأخيرة في 2020 على حساب نابولي.

بينما يعود آخر لقب حققه إنتر في كأس السوبر إلى 2010، إذ فاز باللقب في 5 مناسبات كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين قطبي إيطاليا في كأس السوبر بعد نسخة 2005.

حينها فاز إنتر بالمواجهة بعد اللجوء لشوطين إضافيين بهدف سجله الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون.

يوفنتوس إنتر كأس السوبر الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
كيير: أود الاعتزال بقميص ميلان مواجهة تحدث للمرة الثانية.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2021 موراتا: بسبب الانتقادات لم أستطع ترك الفراش كورييري ديلو سبورت: رومانيولي يبدأ مفاوضاته مع ميلان دون رايولا جيوفاني سيميوني لاعب الشهر في الدوري الإيطالي روما ومورينيو.. أكبر من أخطاء تحكيمية
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - عمان تتراجع للمركز الرابع بالتعادل مع الصين 14 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة السابعة 17 دقيقة | الدرجة الثانية
دي بروين: جوارديولا فعل شيئا لا يحدث كثيرا قبل دربي مانشستر.. لم يعرف كيف سيلعبون 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أندية الدوري الإنجليزي تعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرارد إلى أستون فيلا.. أكثر من مجرد "بدلة" 38 دقيقة | تقرير في الجول
منتخب مصر للشباب يتفوق على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا 50 دقيقة | منتخب مصر
الإسماعيلي يخسر من طلائع الجيش وديا 55 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السابعة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا