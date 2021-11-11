مواجهة تحدث للمرة الثانية.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2021

حددت رابطة الأندية الإيطالية موعد كأس السوبر الإيطالي 2021 بين إنتر ميلان بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس.

وستقام المباراة يوم 12 يناير من العام المقبل على أرضية ملعب سان سيرو.

وكان من المفترض أن يُقام كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الأخيرة بعدما أقيم هناك في 2018 و2019 لكن ألغيت الفكرة العام الحالي بسبب عدم توافق المواعيد.

ومن المفترض أن يقام كأس السوبر الإيطالي قبل بداية الموسم إلا أنه تم ترحيله في السنوات الأخيرة ليقام بين شهري ديسمبر ويناير.

وسبق أن التقى يوفنتوس وإنتر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي 9 مرات كرقم قياسي وفاز بلقب النسخة الأخيرة في 2020 على حساب نابولي.

بينما يعود آخر لقب حققه إنتر في كأس السوبر إلى 2010، إذ فاز باللقب في 5 مناسبات كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين قطبي إيطاليا في كأس السوبر بعد نسخة 2005.

حينها فاز إنتر بالمواجهة بعد اللجوء لشوطين إضافيين بهدف سجله الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون.