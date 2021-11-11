في الدرجة الثانية - الأوليمبي يحافظ على الصدارة وانتصار حرس الحدود وهزيمة بلدية المحلة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

الأوليمبي

حافظ الأوليمبي على صدارة ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، فيما انتصر حرس الحدود، وبلدية المحلة.

انتهت مباريات الجولة السابعة بمجموعة بحري، وتصدر الأوليمبي المجموعة بعد الانتصار على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة.

سجل سيد مخيمر ورمزي خالد من ركلة جزاء للرجاء، وسجل طه إبراهيم من ركلة جزاء، ومحمد حمبوزو ومحمود المنشاوي لـ الأوليمبي.

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وانتصر حرس الحدود بقيادة فنية مؤقته لـ محمد مكي على المنصورة بأربعة أهداف دون رد، سجلهم غريب ياسر من ركلة جزاء، ومصطفى زيكو ومصطفى صبحي وهدف ذاتي بعد عرضية محمد رضا، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الجدول.

وفاز دكرنس على بايونيرز بهدفين دون رد، سجلهما محمد حسن ومحمد منعم، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة.

سبورتنج فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف. سجل محمود أبو بكر لـ أبو قير، فيما سجل أحمد عبد الستار وعلي دياب لـ سبورتنج، ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 11 نقطة.

أما المصري بالسلوم، ففاز على الزرقا بثلاثة أهداف دون رد. سجلهم جابر سالم هدفين وكاظيم باليمو، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط.

وانتصر المجد على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما سجل محمد عصام وأبو بكر سلومة من ركلة جزاء للمجد، وسجل كريم أشرف للبلدية .

وتعادل صيد المحلة مع دمنهور بهدف لكل فريق، سجل محروس بومبا لـ دمهنور، وتعادل محمد الدسوقي لصيد المحلة، ليرتفع رصيده التهديفي لأربعة أهداف، وطرد إبراهيم ابو الريش لاعب صيد المحلة.

وأخيرا، تقام مباراة كفر الشيخ مع الحمام يوم السبت المقبل,

في الدرجة الثانية الأوليمبي الرجاء
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