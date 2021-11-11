تصفيات كأس العالم – رغم الرياح.. إيران تُحبط لبنان بعودة قاسية +96

ظل لبنان متقدما على إيران طيلة اللقاء، لكن الفارسيون عادوا بهدفين متأخرين +90 وأحبطوا انتصار تاريخي لـ رجال الأرز.

فازت إيران على لبنان بهدفين مقابل هدف على ملعب صيدا الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

سجل سوني سعد هدف لبنان الأول بالدقيقة الـ37. كرة طولية خادعة من منتصف الملعب، حولتها الرياح إلى سوني سعد داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة دون رقابة، ويسجل في المرمى، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

إيران شددت الضغط لإدراك التعادل، لكن اللبنانيون ظلوا صامدين حتى الدقيقة التسعين.

وفي الدقيقة الـ91، أدركت إيران التعادل عن طريق ساردار آزمون. بينية قطعها الدفاع، ووصلت الكرة إلى آزمون الذي سجلها في المرمى.

إيران استمرت في الضغط، ليدرك الفوز في الدقيقة الـ95 بعد عرضية قابلها أحمد نور الله بتصويبة في الدفاع، لترتد له ويسدد مجددا في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز إيران بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد إيران إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ومن خلفها كوريا الجنوبية برصيد 11 نقطة، فيما يأتي لبنان ثالثا برصيد 5 نقاط، والإمارات رابعا برصيد ثلاث نقاط بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدف.