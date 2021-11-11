سلبية مسحة منتخب مصر لدى الوصول لأنجولا

أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم بسلبية المسحة التي خضع لها منتخب مصر للكشف عن فيروس كورونا لدى الوصول إلى أنجولا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان: "قام الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة بزيارة مقر المنتخب ومراجعة جوازات سفر اللاعبين، فيما أجرت البعثة بالكامل يوم الخميس مسحة طبية حسب البروتوكول المتبع في المباريات".

وأضاف البيان "تم هذا رغم اجراء مسحة مساء الأربعاء في مطار لواندا وفق الاجراءات المتبعة في أنجولا، والتي جاءت جميعها سلبية بحمد الله".

فيما تعلن نتائج مسحة يوم الخميس في وقت لاحق.

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أنجولا، فيما يؤدي المنتخب تدريبه الأخير في السابعة مساءً على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

وكان المنتخب المصري قد أدى تدريبا صباحيا يوم الخميس بأحد قاعات مقر اقامته.

المباراة ستكون في التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب 11 نوفمبر.

عقب المباراة ستعود بعثة الفراعنة إلى مصر استعدادا لملاقاة منتخب الجابون في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا.