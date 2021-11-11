مرموش يعود لتدريبات شتوتجارت

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

عاد عمر مرموش مهاجم شتوتجارت إلى تدريب فريقه بعد فترة ابتعد فيها بسبب الإصابة.

وغاب الدولي المصري عن مباريات فريقه الأربعة الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل.

الإصابة حرمت مرموش من التواجد في صفوف منتخب مصر الذي يواجه أنجولا والجابون يومي الجمعة والثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي استبعاد مرموش واستمراره مع شتوتجارت للسماح له بفترة العلاج.

وبذلك تضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في المرحلة النهائية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب استمرار إصابته بالتواء في الكاحل".

وتابع "شتوتجارت طالبنا باستمرار اللاعب لديهم من أجل العلاج ونحن مقدرون الموقف وقررنا استبعاده".

منذ غياب مرموش لم يحقق شتوتجارت سوى نقطة وحيدة من 3 مباريات في الدوري الألماني، كما ودع منافسات الكأس.

رصيد شتوتجارت متوقف عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

وشارك مرموش في الموسم الحالي مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وسيحل شتوتجارت ضيفا على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم السبت 20 نوفمبر في مباراته المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

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