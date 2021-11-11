تصفيات كأس العالم - كوريا الجنوبية تصعب موقف الإمارات بفوز بهدف

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية ضد الإمارات - تصفيات كأس العالم

بات موقف الإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر صعبا بعد الخسارة بهدف دون رد أمام كوريا الجنوبية.

وحلت الإمارات ضيفة على كوريا الجنوبية ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل هوانج هي تشان هدف كوريا الجنوبية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 36 من اللقاء.

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ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بعد خمس جولات.

بينما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط بثلاث تعادلات وهزيمتين ودون تحقيق أي انتصار.

ويحل منتخب الإمارات ضيفا في مباراته المقبلة أمام لبنان يوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السادسة.

ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى كأس العالم، بينما يلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى مباراتي ملحق، يتأهل الفائز منها لملحق آخر مع اتحاد آخر لم يقرره فيفا حتى الآن.

وينتظر منتخب الإمارات نتيجة مباراتي لبنان ضد إيران، وسوريا أمام العراق.

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