مران الإسماعيلي - التركيز على صناعة الفرص للمهاجمين والتسديد من مسافات بعيدة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 14:58

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أدى لاعبو الإسماعيلي غير المشاركين في المباراة الودية أمام بلقاس تدريبات صباح اليوم الخميس.

وأقيمت التدريبات على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية استعدادا لاستئناف الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك يوم الجمعة 19 من شهر نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

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واشتمل المران الذي استمر لمدة تزيد عن ساعة على تدريبات استلام وتسلم في مساحات ضيقا وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات للتدريب على الاستحواذ.

وركز المران على صنع فرص التهديف للمهاجمين وسبل ترجمة الفرص إلى أهداف.

كما شهدت التدريبات التركيز على التسديدات من مسافات بعيدة تجاه المرمى.

وأدى محمد صادق صانع ألعاب الإسماعيلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران.

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