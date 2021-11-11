كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك

اسكواش - تأكيد إقامة بطولة العالم لفرق الرجال في ماليزيا

كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط