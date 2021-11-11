كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - سوبر سيدات السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد مباريات ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.

ويلعب الأهلي حامل اللقب أمام الزمالك بينما ينافس سبورتنج فريق هليوبوليس.

وتقام المباراتين يومي الجمعة 12 نوفمبر والإثنين 15 من الشهر نفسه.

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وتحتسب مباريات فرق تحت 18 عاما بنقطتين بينما مباريات السيدات بثلاث نقاط.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الزمالك

سبورتنج × هيليوبوليس

الطيران × الجزيرة

مصر للتأمين × سموحة

كرة سلة الأهلي الزمالك سبورتنج هيليوبوليس
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