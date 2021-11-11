تصفيات كأس العالم - السعودية تعود بتعادل ثمين من أستراليا

عاد المنتخب السعودي بتعادل ثمين من أستراليا، في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.

ونجح المنتخب السعودي في الخروج بتعادل سلبي في استاد ويسترن سيدني، بعد أداء رائع من رجال المدرب هيرفي رينار.

وبالتالي، أنهى الأخضر السعودي النصف الأول من التصفيات دون أي هزيمة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتصدر الأخضر المجموعة بـ 13 نقطة، متفوقا على أستراليا بـ 10 نقاط.

ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى كأس العالم، بينما يلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى مباراتي ملحق، يتأهل الفائز منها لملحق آخر مع اتحاد آخر لم يقرره فيفا حتى الآن.

ويحل في المركز الثالث المنتخب العماني بـ 6 نقاط من 4 مباريات، مثله مثل المنتخب الياباني، بينما تملك الصين 3 نقاط وفيتنام دون رصيد.