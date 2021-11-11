براون يصل الإسماعيلي الخميس.. ويعلن رحيله عن قيادة شباب الأرجنتين

يصل خوان براون المدير الفني لمنتخب شباب الأرجنتين إلى الإسماعيلية اليوم الخميس تمهيدا لتولي قيادة الإسماعيلي الفنية.

ويتولى قيادة الإسماعيلي أحمد العجوز مؤقتا بعد رحيل طلعت يوسف عن الدراويش.

وعلم FilGoal.com أن يحيى الكومي رئيس النادي سيجتمع مع براون للاتفاق على بنود التعاقد وإتمام الاتفاق.

ومن المنتظر أن يستمر التعاقد بين براون والإسماعيلي لمدة موسمين مع أحقية الدراويش في فسخ التعاقد حال استمرار سوء النتائج لعدد معين من المباريات سوف يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.

وأعلن خوان براون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رحيله عن قيادة منتخب شباب الأرجنتين.

وتوجه براون بالشكر للاتحاد الأرجنتيني على تلك الفترة التي قضاها مع الفريق مشددا على سعادته بالعمل مع شباب الأرجنتين.