كيروش: أتطلع لأداء رائع

يتطلع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لأداء رائع خلال مباراة الفريق ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش على تويتر: "أتطلع لأداء رائع مع تواضع وعمل شاق وسلوك جماعي للفريق".

وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل السفر إلى أنجولا، بسبب إصابة في القدم.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم الجمعة، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.