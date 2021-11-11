كيروش: أتطلع لأداء رائع
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 11:57
كتب : FilGoal
يتطلع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لأداء رائع خلال مباراة الفريق ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم.
وكتب كيروش على تويتر: "أتطلع لأداء رائع مع تواضع وعمل شاق وسلوك جماعي للفريق".
Looking forward to a great performance with one humble, hard work and team player attitude.#EFA #RoadToQatar2022 pic.twitter.com/CliUyf1h1G— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 10, 2021
وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل السفر إلى أنجولا، بسبب إصابة في القدم.
ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم الجمعة، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب.
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.
ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.
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