كيروش: أتطلع لأداء رائع

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - كارلوس كيروش

يتطلع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لأداء رائع خلال مباراة الفريق ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش على تويتر: "أتطلع لأداء رائع مع تواضع وعمل شاق وسلوك جماعي للفريق".

وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل السفر إلى أنجولا، بسبب إصابة في القدم.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم الجمعة، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

مصر أنجولا كارلوس كيروش منتخب مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - كاف يدرس تأجيل إياب الكونفدرالية استجابة لطلبات الاتحادات العربية بسبب الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يطلب تعديل قائمته المبدئية لـ كأس العرب كيروش: أتطلع لأداء رائع تعرف على موعد مباراة مصر مع أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها مصدر بـ كاف لـ في الجول: أنجولا قدمت موافقة حكومية على حضور الجمهور ضد مصر منتخب مصر يصل أنجولا
أخر الأخبار
جيرارد: فخور للغاية بقيادة فريق عريق مثل أستون فيلا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك 23 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - كاف يدرس تأجيل إياب الكونفدرالية استجابة لطلبات الاتحادات العربية ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - السعودية تعود بتعادل ثمين من أستراليا ساعة | تصفيات كأس العالم
بسبب الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يطلب تعديل قائمته المبدئية لـ كأس العرب ساعة | مصر
براون يصل الإسماعيلي الخميس.. ويعلن رحيله عن قيادة شباب الأرجنتين ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في أكتوبر من رابطة المحترفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا