تعرف على موعد مباراة مصر مع أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 11:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com موعد مباراة مصر مع أنجولا في الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والقنوات الناقلة.
90 دقيقة قد يقودوا مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم رسميا.
يلتقي منتخب مصر مع أنجولا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022.
المباراة ستكون في التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب 11 نوفمبر.
وسيقود المباراة تحكيميا، الحكم الدولي ندالا نجامبو.
وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا.
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