تقرير تونسي: فيفا يوقف النجم الساحلي عن التعاقدات بسبب مستحقات الأهلي

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

لحظة هدف كوليبالي في مرمى بتروجيت

حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الساحلي من التعاقد مع لاعبين جدد بسبب مستحقات متأخرة.

وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن فيفا قرر حرمان النجم لحين سداد مستحقات النادي الأهلي المصري بسبب سليماني كوليبالي، ومستحقات عمر كوناتي مدافع هلال الشابة.

ولم يعلن النجم الساحلي بشكل رسمي حتى الآن قرار إيقافه عن التعاقد ولم يصل إلى تسوية مع الأهلي.

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ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد كشف أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15% اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي غادر الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.

صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة، سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

الأهلي النجم الساحلي سليماني كوليبالي
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