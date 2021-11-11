تقرير تونسي: فيفا يوقف النجم الساحلي عن التعاقدات بسبب مستحقات الأهلي
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 11:08
كتب : FilGoal
حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الساحلي من التعاقد مع لاعبين جدد بسبب مستحقات متأخرة.
سليماني كوليبالي
النادي : النجم الساحلي
وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن فيفا قرر حرمان النجم لحين سداد مستحقات النادي الأهلي المصري بسبب سليماني كوليبالي، ومستحقات عمر كوناتي مدافع هلال الشابة.
ولم يعلن النجم الساحلي بشكل رسمي حتى الآن قرار إيقافه عن التعاقد ولم يصل إلى تسوية مع الأهلي.
ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.
وكان الأهلي قد كشف أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15% اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي غادر الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.
ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.
صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة، سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.