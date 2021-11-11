موعد مباريات الخميس 11 نوفمبر 2021.. تصفيات كأس العالم ودوري الدرجة الثانية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - غانا

تنطلق اليوم الخميس مباريات التوقف الدولي لشهر نوفمبر والتي تشهد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

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تصفيات إفريقيا لكأس العالم

تغيب المواجهات العربية عن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس بينما تشهد ثماني مباريات أخرى.

يستضيف منتخب جنوب إفريقيا فريق زيمبابوي في التاسعة مساء بينما غانا تحل ضيفا على إثيوبيا في الثالثة عصرا ضمن منافسات نفس المجموعة.

ويستضيف منتخب أوغندا فريق كينيا في الثالثة عصرا بينما تحل مالي ضيفا على رواندا في السادسة مساء ضمن منافسات نفس المجموعة.

ويحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيفا على تنزانيا في الثالثة عصرا بينما يحل منتخب مدغشقر ضيفا على بنين في السادسة مساء ضمن منافسات نفس المجموعة.

وأخيرا يستضيف منتخب الكونغو فريق ناميبيا في السادسة مساء بينما يحل منتخب السنغال ضيفا على توجو في التاسعة مساء.

تصفيات آسيا لكأس العالم

يحل منتخب السعودية ضيفا على أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة في الحادية عشر صباحا بينما يحل منتخب الإمارات ضيفا على كوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا.

ويستضيف منتخب الصين فريق عمان في الخامسة مساء وتختتم المنافسات بمواجهة عربية خالصة بين العراق وسوريا في السابعة مساء.

تصفيات أوروبا لكأس العالم

تقام منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وفي أبرز المباريات يحل منتخب السويد ضيفا على جورجيا في السابعة مساء.

بينما يستضيف منتخب ألمانيا فريق ليختنشتاين في العاشرة إلا ربع ويتم نقلها على بي إن 3 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب اليونان فريق إسبانيا وتنقل المباراة على بي إن 2 بريميوم.

وأخيرا يحل البرتغال ضيفا على أيرلندا في نفس التوقيت وتنقل المباراة عبر بي إن 1 بريميوم.

دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة بحري)

تقام منافسات الجولة السابعة من مجموعة بحري ضمن دوري الدرجة الثانية.

ويحل الأولمبي ضيفا على الرجاء في الثانية والنصف عصرا بينما يستضيف حرس الحدود فريق المنصورة.

موعد مباريات تصفيات كأس العالم الدرجة الثانية
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