مصدر بـ كاف لـ في الجول: أنجولا قدمت موافقة حكومية على حضور الجمهور ضد مصر

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقديم أنجولا لموافقة حكومية لحضور الجمهور ضد منتخب مصر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أنجولا قدمت موافقات حكومية على استضافة مصر يوم الجمعة بحضور 30 ألف مشجع".

وأوضح "وافقنا على طلب أنجولا، وسيتم التأكيد على ذلك وإبلاغ طرفي المباراة في الاجتماع الفني اليوم الخميس".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في لواندا في مصر يوم الجمعة، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في برج العرب.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

ويحتاج الفراعنة لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.