طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا

كشف طارق جبريل المدير المالي للزمالك أن عدم الاستقرار الإداري في النادي أثر على اللاعبين في لقاء القمة ضد الأهلي.

كما نفى طارق جبريل ما يتردد عن وجود انقسامات بين اللاعبين.

وتحدث المدير المالي للزمالك لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لا توجد انقسامات داخل الفريق هذا أمر عار تماما عن الصحة، الفريق يريد العمل بشكل جيد وهذه مباراة وانتهت ولا توجد مشاكل داخلية أو مع مجلس الإدارة".

وواصل "خسرنا ضد الأهلي ومباراة وانتهت لكن كان هناك بعض المؤثرات على فريق الرجال وأنا أطلق عليهم رجال لأنهم رائعين، الضغوط على لاعبي الزمالك كانت أكثر من الأهلي بعيدا عن أجواء الدربي أما الضغوط الإضافية فلا ننكر أن عدم الاستقرار يسبب مشاكل رغم محاولتنا في آخر ستة أشهر تحقيق ذلك ولكننا في المدة الأخيرة للجنة فبدأ بعض القلق".

وأضاف "هذا القلق تمثل في أسئلة من سيأتي ومن سيرحل وماذا سيحدث في الانتخابات فمن المفترض في 23 نوفمبر تنتهي مدة اللجنة ككل وحاولنا إبعاد اللاعبين عن ذلك لكننا بشر في نهاية المطاف لن أستطيع أن أقول للاعب امنع التفكير وهذا ينطبق أيضا على الجهاز الفني".

وتابع "من سيدير الانتخابات هذه قصة أخرى لكن مدة اللجنة تنتهي في شهر نوفمبر، من سيدير العملية الانتخابات أنا وحسين السمري وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي وهذا حتى الآن إلا حال حدوث شيء آخر".

وواصل "لا نريد تمديد مدة بقائنا نحن أكثر ناس تريد إقامة الانتخابات سريعا ليحدث استقرار في الزمالك، نرفض حتى ما يثار حول التمديد هذا لن يحدث بالطبع ولكننا نرفضه من الأساس".

وأتم "في وقت ما كنا نريد التعاقد مع شركة منذ شهر ونصف وستدر دخلا كبيرا وفوريا للنادي وتحل الكثير من أزماتنا المادية ولكن المشروع توقف بسبب عدم الاستقرار في الزمالك لأن من سيأتي بعدنا يمكن أن يوقف كل شيء وهذا ينطبق على أمور أخرى داخل النادي".