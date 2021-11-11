عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

الأهلي

سرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أسباب خسارة فريقه لبطولة الدوري المصري في الموسم الماضي أمام الزمالك.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لم نتعامل في بعض المباريات بشكل سليم، وتم ضغطنا في بعض الأوقات، ومن الأمور الجيدة في هذا الموسم تكافؤ الفرص في مواعيد المباريات".

وأضاف "هناك بعض القرارات تكون نفس الكرة وكأنك تنظر لمرآة ولا يتم احتسابها، ولكن النسبة الأكبر في خسارتنا الموسم الماضي يعود لتقصيرنا".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1

وواصل "ما حدث لنا في الموسم الماضي من ضغط المباريات لن يتكرر. تم ضغطنا في 8 مباريات خسرنا فيهم 10 نقاط، ولكن اللي فات مات، ولم يحتوينا أحد (مازحا)".

وأكمل "الأهلي سيقيم معسكرا إعداديا في أبو ظبي الشهر المقبل حتى مباراة السوبر الإفريقي لو لُعبت في نهاية يناير أو للدوري لو تم تأجيل السوبر".

وأتم تصريحاته "نريد أن نذهب لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية ونتمنى أن تخدمنا القرعة".

الأهلي الدوري المصري كأس العالم للأندية
نرشح لكم
طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1 الاتحاد يجدد تعاقد مانجا
أخر الأخبار
طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا 22 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية 48 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يجدد تعاقد مانجا ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: رمضان صبحي اختار طريقه خارج الأهلي ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يصل أنجولا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني