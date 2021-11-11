عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية

سرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أسباب خسارة فريقه لبطولة الدوري المصري في الموسم الماضي أمام الزمالك.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لم نتعامل في بعض المباريات بشكل سليم، وتم ضغطنا في بعض الأوقات، ومن الأمور الجيدة في هذا الموسم تكافؤ الفرص في مواعيد المباريات".

وأضاف "هناك بعض القرارات تكون نفس الكرة وكأنك تنظر لمرآة ولا يتم احتسابها، ولكن النسبة الأكبر في خسارتنا الموسم الماضي يعود لتقصيرنا".

وواصل "ما حدث لنا في الموسم الماضي من ضغط المباريات لن يتكرر. تم ضغطنا في 8 مباريات خسرنا فيهم 10 نقاط، ولكن اللي فات مات، ولم يحتوينا أحد (مازحا)".

وأكمل "الأهلي سيقيم معسكرا إعداديا في أبو ظبي الشهر المقبل حتى مباراة السوبر الإفريقي لو لُعبت في نهاية يناير أو للدوري لو تم تأجيل السوبر".

وأتم تصريحاته "نريد أن نذهب لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية ونتمنى أن تخدمنا القرعة".