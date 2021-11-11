طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا

عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية

عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك

عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك