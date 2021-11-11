عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن شعور البعض من جمهور الفريق بعدم الرضا للفوز بخماسية على الزمالك في القمة أمر جيد.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الأشياء الجميلة في جمهور الأهلي إنه فائز بـ 5 أهداف وغير راض".

وعن موسيماني المدير الفني للفريق قال: "بيتسو من المدربين اللذين لم يحصلوا على حقهم، بالتأكيد نقبل الانتقاد، ولكن لا يوجد مباراة كبيرة خسرها، ولم يخسر في آخر 30 مباراة مع الفريق".

وأضاف "موسيماني لم يطلب من اللاعبين الدفاع ضد الزمالك بعد الهدف الخامس بل وطالبهم بين الشوطين بزيادة عدد الأهداف".

وواصل "عندما يحصل مدرب على 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا، فالأمر ليس صدفة بالتأكيد. هل من الصدفة أن يلعب 16 مباراة إفريقية مع الأهلي لم يخسر فيهم سوى مباراة واحدة وحتى القرعة لم تكن تخدمه وواجه فرقا قوية، وليس من الصدفة أن يواجه الزمالك 4 مرات يفوز 3 مرات ويتعادل مرة واحدة".

وتابع "الخطيب عين موسيماني لأن لديه مشروع، وبالطبع الأمر مرتبط بالنتائج، ولكن الخطيب على قناعة كبيرة به وفكرة رحيله لم تكن مطروحة".

وعن المقارنة بين موسيماني وجوزيه قال: "جوزيه (في حتة لوحده) وكان فيلسوفا وتعلمت منه الكثير، لكن جوزيه حصل على 8 مواسم تقريبا مع الأهلي، والجيل الحالي لديه فرصة لتحقيق إنجازات مقاربة ولكن ليس بالكلام بل بالعمل".

وأشار "في بعض الأوقات إبان تدريب جوزيه للفريق كان هناك انتقادات أيضا".

وأكمل "الحصول على ثقة الجمهور كان أسهل بالنسبة لجوزيه لأن الأمور متوقفة على المباراة والبطولة فقط، ولكن الآن هناك وسائل تواصل اجتماعي والكل أصبح إعلاميا على صفحته مع الاحترام للجميع. قبل اتخاذ أي قرار، لا أنظر لهاتفي حتى لا يتغير رأيي بأي اتباع لرأي ما".

وعن عقوبات مباراة السوبر ضد طلائع الجيش قال: "لاعبو الأهلي لم يكن يعلموا إنهم لو فازوا على الزمالك ستُلغى عقوبات السوبر".

وأفصح "موسيماني لم يحزن بأي شكل من الأشكال من عقوبة السوبر لأننا يجب أن نكون شاعرين بإحساس الناس".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن تكون خسارة السوبر جرس إنذار كبير لنا".