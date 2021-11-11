عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ما يقصده من تصريحه عن أنه كان لاعبا في مباراة الـ6-1 أمام الزمالك، وكان أيضا متواجدا في فوز فريقه بنتيجة 5-3 على الأبيض.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ 6-1 ومديرا للكرة في 5-3، ما قصدته أن الأمر شرف لي. أهدرت انفرادا في مباراة الـ 6-1 وحزين عليه حتى الآن".

وأضاف "عندما تواجه الزمالك بمكانته وعظمته وتاريخه، وعندما تشارك في آخر نتيجتين كبيرتين ضده فهذا شرف".

وواصل "تصريحات كارتيرون قبل المباراة حول كون الأهلي أكثر استقرارا وضم لاعبين بملايين الملايين رغم أننا فقط قمنا بضم بيرسي تاو ولويس ميكيسون مع عودة المعارين فهمت منها إنه يريد (أن ينيمنا)، وهذا غير ممكن لأننا نواجه فريق كبير مثل الزمالك".

وأكمل "لم نكن نتوقع الفوز بتلك النتيجة مع الزمالك. مباراتنا مع الزمالك حتى الدقيقة 95 يجب أن تكون عينيك في وسط رأسك".

واستمر في تصريحاته "بيتسو موسيماني بين الشوطين كان غاضبا للغاية وطلب من اللاعبين زيادة الأهداف، وتغييراته كان القصد منها استغلال المساحات لأن الزمالك بدأ يلعب 4-1-4-1".

وحذر "في موسم الـ 6-1 لم نحصل على الدوري، لذا علينا الحذر. الدوري به فرق مثل بيراميدز وفيوتشر وفاركو والمصري والاتحاد والبنك الأهلي، وكل الفرق قوية والدوري هذا الموسم أشرس بكثير. الآن الفرق لديها نزعة هجومية ولذلك يجب أنه عندما نسجل هدفا أن نسجل الثاني بأقصى سرعة".

وعن إصابة محمد الشناوي قال: "الحارس كان جاهزا قبل مباراة البنك الأهلي، ولكنه لم يتدرب للوقت الكافي وكانت ستكون بها نسبة مغامرة. مشاعر ورغبة اللاعب في المشاركة من التفاصيل الصغيرة التي تمنحنا التفوق. شكرا للجهاز الطبي وفريق التأهيل والعلاج الطبيعي".

وواصل "بعدما حدث في إصابة الشناوي، اتخذنا قرارا بوجوبية وجود تقرير مكتوب في حال إصابة أي لاعب مع المنتخبات للتنسيق وألا يكون التنسيق شفويا".

وأتم تصريحاته "أبلغت موسيماني أن ما قيل عن كهربا في واقعة المؤتمر الصحفي غير صحيح، موسيماني استبعده لأسباب فنية ولأنه رأى أن راحته في تلك الفترة أفضل. من بعد مباراة البنك الأهلي وكهربا يعرف أنه سيغيب ضد الزمالك حتى قبل واقعة المؤتمر الصحفي. كهربا له واقعتين ولم نخجل من إعلان العقوبة، ولكن في هذه الواقعة، كهربا لم يخطئ والدليل أنه شارك في المران بعدها والمباراة الودية ضد المرج كذلك".