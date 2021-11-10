الاتحاد يجدد تعاقد مانجا

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء رسميا تمديد تعاقد لاعبه أحمد نبيل "مانجا" لموسمين مقبلين.

وأشار زعيم الثغر في بيانه الرسمي إلى أن مانجا كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري وتم الاتفاق على التمديد حتى عام 2024.

وانضم مانجا للاتحاد قادما من غريمه السكندري سموحة في شهر يناير من عام 2019.

وخاض مانجا صاحب الـ30 عاما مع الاتحاد 79 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وبدأ مانجا مسيرته مع الأهلي وأعير لتليفونات بني سويف ثم رحل عن المارد الأحمر في عام 2014 صوب سموحة ومنه انضم للاتحاد.