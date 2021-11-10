عبد الحفيظ: رمضان صبحي اختار طريقه خارج الأهلي

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع بيراميدز أمام فاركو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كواليس الأيام الأخيرة في المفاوضات مع أحمد فتحي ورمضان صبحي قبل رحيل الثنائي عن الأهلي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بالطبع هناك اختلاف في رواتب اللاعبين لكن لابد أن يحدث الأمر بنسبة منطقية، هناك لاعب يحصل على 2 ولاعب يحصل على 3 ولاعب يحصل على 5 بحكم السن والأهمية، لكن لا يمكن أن يكون هناك لاعبين في الملعب أحدهما يحصل على راتب أكبر من الآخر بكثير".

وأضاف "رمضان صبحي تعامل معنا كنجم؟ لا أريد الحديث على لاعبين ليسوا معنا، ولكنه اختار طريقه بمحض إرادته، وأتمنى له التوفيق".

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وواصل "رحيل رمضان وإكرامي وفتحي بسبب تأخر المفاوضات للتجديد؟ كان لدينا بطولة إفريقيا في ذلك التوقيت، ولدينا طريقة عمل. يوم 28 يناير لو كنا تعادلنا مع النجم الساحلي لكنا خرجنا من دوري الأبطال، وبعد أيام ضد الهلال السوداني كان لدينا نفس الموقف لذا أجلنا ذلك الملف وأبلغت اللاعبين في وقتها ولكنهم قد اتخذوا قرارهم".

وأتم تصريحاته "كان من الشرف لي التعامل مع وليد سليمان كشخص بهذه الإمكانيات والعقلية وأتوقع أن يكون له مستقبل كبير في العمل الإداري".

وانضم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي لصفوف بيراميدز بداية موسم 2020/2021.

الأهلي بيراميدز رمضان صبحي أحمد فتحي شريف إكرامي
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