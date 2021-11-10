منتخب مصر يصل أنجولا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 23:52

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى لواندا مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أنجولا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا لملاقاته يوم الجمعة المقبلة في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبمجرد وصول البعثة تم عمل مسحة طبية لجميع أفراد الفريق وفق اجراءات السلامة المتبعة في انجولا باجرائها لكل الوافدين إليها.

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وكان في استقبال البعثة السفير المصير محمد صفوت وبعض مسؤولي الاتحاد الأنجولي لكرة القدم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

فيما يأتي منتخب أنجولا ثالثا بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بنقطة وحيدة.

منتخب مصر مصر أنجولا
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