عبد الحفيظ: تصريحات حكم القمة كارثة.. وما هو معنى الاحتواء

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن تصريحات محمد عادل حكم مباراة القمة أمام الزمالك كارثية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لو هي تصريحات سنناقشها لكننا لو على أرض الواقع فهي كارثة. ما معنى الاحتواء؟ ما علاقة الحكم لو هناك من يبكي في الملعب؟ وهل دور الحكم هو المساعدة؟

وأضاف "تلك التصريحات تجعل لديك يقين في أحداث حدثت سابقا وتخوف مما يحدث لاحقا. أرى أن محمد عادل حتى ضربة جزاء الأهلي لا يعيب إدارته للمباراة سوى اعتراض لاعبي الزمالك المبالغ فيه. عندما اعترض عمرو السولية لم ينتظر لحظة وأنذره. ماذا عن طارق حامد وزيزو؟ عادل لم يرد النظر في عيون زيزو لأنه لو نظر له كان بالتأكيد سيمنحه إنذارا".

وبسؤاله عن تصريح الاحتواء رد قائلا: "طب أنا مين هيحتويني (مازحا)".

وواصل "تصريحات لجنة المسابقات حول فن إدارة المباريات حسبما أفهمه هو وضع خطة للعمل، واختيار حكم للمباراة، وتطبيق هذا الحكم للقانون. هل هذا (الاحتواء) به أمر من التعاطف أو على حساب قانون كرة القدم؟".

واستمر في تصريحاته "لو أواجه فريقا آخر والنتيجة سلبية لنا، هل سيكون هناك احتواء لنا. هذا الأمر يساعدنا على التأكد من يقين لدينا. نادي الزمالك في آخر 22 مباراة محلية حصل على 14 ركلة جزاء، وفي آخر 22 مباراة إفريقية حصل على ركلة جزاء واحدة".

وتابع "ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي رئيس لجنة الحكام نفسه قال إنها 50-50 ثم قال إنها ليست ركلة جزاء"

ثم أكمل "من الأمور التي لفتت نظري في المباراة الكرة التي تم تسديدها داخل الملعب من دكة نادي الزمالك. القانون هو أن يستفسر الحكم عن من ركل الكرة ويقوم بطرده، ولكن محمد عادل اكتفى بتسديدها خارج الملعب".

وأشار "لا أريد القول إن هناك أزمة تحكيم في مصر، ولكن أريد القول إن الحكم عليه ألا يكون له أي دعوة بالنتيجة وأن يكون له دعوة بتطبيق القانون فقط".

وأردف "أرى أن ركلة جزاء الزمالك ضدنا ليست ركلة جزاء على الإطلاق، ولكنه أتى في مرحلة الاحتواء".

وشدد "محمد عادل حتى ركلة جزاء الأهلي الثانية قاد مباراة العمر. ربما كان يجب عليه طرد لاعب من الزمالك".

وأتم تصريحاته "مانشستر يونايتد كان مهزوما 4-0 من ليفربول في أولد ترافورد والحكم لم يتغاض عن طرد لاعب من يونايتد".