الأهلي: تجديد تعاقد علي معلول يتوقف على التوقيع فقط

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 23:34

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الأول في شباك الإسماعيلي - علي معلول

اقترب الأهلي بشكل كبير من تجديد تعاقد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق الأحمر.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "مفاوضاتنا مع علي معلول وصلت لمرحلة متقدمة للغاية ومتوقفة فقط على التوقيع".

وأضاف "متفقون مع معلول على كل شيء. ونتعامل معه كلاعب مصري 100%".

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وانضم الظهير الأيسر لصفوف الأهلي بداية موسم 2016/2017 قادما من الصفاقسي التونسي.

وفاز معلول مع الأهلي بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة.

ولعب معلول البالغ من العمر 30 عاما مع الأهلي 3 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري
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