الأهلي: تجديد تعاقد علي معلول يتوقف على التوقيع فقط
الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 23:34
كتب : FilGoal
اقترب الأهلي بشكل كبير من تجديد تعاقد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق الأحمر.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "مفاوضاتنا مع علي معلول وصلت لمرحلة متقدمة للغاية ومتوقفة فقط على التوقيع".
وأضاف "متفقون مع معلول على كل شيء. ونتعامل معه كلاعب مصري 100%".
وانضم الظهير الأيسر لصفوف الأهلي بداية موسم 2016/2017 قادما من الصفاقسي التونسي.
وفاز معلول مع الأهلي بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة.
ولعب معلول البالغ من العمر 30 عاما مع الأهلي 3 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.
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