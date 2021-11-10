الأهلي: تجديد تعاقد علي معلول يتوقف على التوقيع فقط

اقترب الأهلي بشكل كبير من تجديد تعاقد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق الأحمر.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "مفاوضاتنا مع علي معلول وصلت لمرحلة متقدمة للغاية ومتوقفة فقط على التوقيع".

وأضاف "متفقون مع معلول على كل شيء. ونتعامل معه كلاعب مصري 100%".

وانضم الظهير الأيسر لصفوف الأهلي بداية موسم 2016/2017 قادما من الصفاقسي التونسي.

وفاز معلول مع الأهلي بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة.

ولعب معلول البالغ من العمر 30 عاما مع الأهلي 3 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.