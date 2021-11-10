عبد الحفيظ: منصب مدير الكرة اختلف عن الماضي.. وأقدر تاريخ الزمالك

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مهام منصبه تغيرت كثيرا في الوقت الحالي عن السنوات الماضية، وذلك لتغير الظروف المحيطة بكرة القدم بشكل عام.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لدي حالة تركيز عالية جدا في عملي لأنني أحب عملي، لا أرى اختلاف بين تعاملي كلاعب أو كمدير كرة".

وأضاف "أقدر تاريخ الزمالك كناد كبير، ولكن هناك (مصلحة مشتركة) سيصل لها الأهلي أو الزمالك وحده، ولو كان هناك شيء (ييجي على حق الأهلي) أتحدث".

أخبار متعلقة
رئيس البنك الأهلي لـ في الجول: أثق في انضمام لاعبين آخرين من صفوفنا للمنتخب.. ولا عروض لياسين "ستكون احتفالية كبيرة أمام بطل إفريقيا" منية سمنود يعلن مواجهة الأهلي وديا ربيعة: تعودنا في الأهلي تحقيق البطولات أهم ممن يلعب.. والموقف من إعارة يناير

وواصل "في الفترة الماضية أصبح منصب مدير الكرة مختلفا بحكم الزمن. دور غرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين أمر أساسي، لكن هناك أمور اختلفت مع الزمن. يجب أن تكون مرتبا لأفكارك وأن تنقل الضغط من على فريقك. لدينا أكثر من 30 لاعبا وكل منهم له شخصية مختلفة وقادم من خلفية مختلفة لذا يجب أن تكون الأفكار دائما مرتبة".

وشدد "بالتأكيد سيأتي يوم وأرحل فيه عن منصبي وما أريده أنه عندما يحدث ذلك أن أكون راضيا عما قدمته".

وأتم تصريحاته "أهم شيء ألا يكون هناك أي شخصنة في القرارات، القرارات يتم التعامل معها وفقا للحدث وليس وفقا للشخص".

واستمر في تصريحاته "في العمل الإداري كنت محظوظا. مشواري الكروي لم يكن طويلا، وكنت محظوظا بالعمل مع أمثال حسن حمدي ومحمود الخطيب وطارق سليم كمنسق للجنة الكرة لذا كنت أفهم كيف يفكران وكيفية التعامل مع المواقف. هناك جمل كانت تقال كنت أسجلها وأحفظها. حسن حمدي قال ذات مرة (سيب الأحداث تديرك)، من المهم أن يكون لديك خطة ولكن أحيانا تفتح لك الأحداث أبواب أخرى".

وأشار "طارق سليم كان يسأل قبل أي خطوة (الكلام ده صح ولا غلط) قبل اتخاذ القرار، أما محمود الخطيب فيهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة بشكل كبير".

وتابع "العمل في الإعلام أمتع، لكنني أتمتع أكثر بالعمل الإداري، لأن الإعلام ليس به ضغوط".

وأتم تصريحاته "من الأمور التي تسعدني كثيرا حتى لو رحلت غدا عن منصبي هو جعل اسم الأهلي هو الأهم في منظومة النادي نفسه، أن يكون أهم من اللاعبين. من الممكن أن (يتدلع علينا) لاعب في طلباته، لكن لا يمكن أن يملي علينا شروطه. هنا تأتي قوة النادي، مهما رحل من لاعبين مهمتنا أن نعوضهم، لكن الأهم ألا يحدث انهيار عند رحيل 3 أو 4 لاعبين، لأننا لا نلعب تنس في النهاية".

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري
نرشح لكم
طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1 الاتحاد يجدد تعاقد مانجا
أخر الأخبار
طارق جبريل: عدم استقرار الزمالك أثر علينا في القمة.. وتسبب في إيقاف مشروع ضخم يحل أزماتنا 23 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعدد أسباب خسارة الأهلي للدوري.. وطموحه في مونديال الأندية 48 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: موسيماني لم يحصل على حقه.. ومن الجيد عدم الرضا عن الفوز بخماسية على الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لم أقصد مضايقة الزمالك بتصريح إنني كنت لاعبا في الـ6-1 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يجدد تعاقد مانجا ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: رمضان صبحي اختار طريقه خارج الأهلي ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يصل أنجولا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني