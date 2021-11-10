قمصان: العمل بقوة سبب عودة أفشة وشريف للمنتخب.. وتألق أكرم ليس مفاجأة

شرح سامي قمصان المدير الفني للأهلي أسباب عودة ثنائي الفريق محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف لصفوف منتخب مصر مرة أخرى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال قمصان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أفشة وشريف لم يستسلما بعد استبعادهما من منتخب ومصر والثنائي عمل بقوة واجتهد من أجل العودة مرة أخرى للمنتخب، ونجحا في ذلك وبإقناع الجميع".

وأضاف "الملعب أكبر رد من اللاعب لأي مدير فني وهذا ما فعله أفشة وشريف ووجودهما في المنتخب يمنحه قوة وأتمنى أن يساعدا الفريق في تحقيق الفوز".

وواصل "أفشة يمتلك تنوع في اللعب ويستطيع اللعب على الطرف وفي وسط الملعب وكل هذه حلول حتى يستطيع اللعب بشكل مريح في ظل الدفاع القوي ضده".

وعن أكرم توفيق قال: "أكرم توفيق مقاتل ولديه طموح كبير ويمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى ولا يستسلم بسهولة وشخصيته مميزة جدا في الملعب".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني للأهلي كان يتوقع أن يشارك أكرم توفيق بشكل أساسي مع الفريق بعد عودته من الإعارة وتألقه لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا أو لجمهور الأهلي".