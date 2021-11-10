الزمالك لـ في الجول: تواصلنا مع فيفا للاستفسار حول إمكانية مشاركة حسام أشرف

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 21:43

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف مع الزمالك أمام نادي مصر

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المديرة لنادي الزمالك عن قيام الأبيض بالاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول إمكانية مشاركة حسام أشرف مع الفريق.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أدهم لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع فيفا 3 مرات بشأن إيقاف حسام أشرف الذي بدأ في 23 يونيو ولمدة 4 أشهر".

وشدد "ننتظر الرد من فيفا بشأن إمكانية مشاركة اللاعب".

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وكان حسام أشرف تم إيقافه أربعة أشهر بعد توقيعه للزمالك على الرغم من توقيعه لناد كاميروني في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الزمالك بسبب تلك الأزمة تعرض للإيقاف من القيد لفترتين.

وبسبب هذه الأزمة رحل عمر كمال عبد الواحد عن الزمالك على سبيل الإعارة لصفوف فيوتشر، بينما انضم حمدي النقاز لمدة موسم لصفوف أهلي جدة، بينما فشل انتقال محمود شبانة إلى الإسماعيلي.

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