عبد الحفيظ: منصب مدير الكرة اختلف عن الماضي.. وأقدر تاريخ الزمالك

الزمالك لـ في الجول: بنشرقي طلب شرطا جزائيا أقل من مليون دولار.. وأبو جبل لم يرفض التجديد

قمصان: العمل بقوة سبب عودة أفشة وشريف للمنتخب.. وتألق أكرم ليس مفاجأة

الزمالك لـ في الجول: تواصلنا مع فيفا للاستفسار حول إمكانية مشاركة حسام أشرف

مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: جالاتا سراي تحدث معنا قبل لقاء الزمالك.. وهذا ردنا

رئيس البنك الأهلي لـ في الجول: أثق في انضمام لاعبين آخرين من صفوفنا للمنتخب.. ولا عروض لياسين