رئيس البنك الأهلي لـ في الجول: أثق في انضمام لاعبين آخرين من صفوفنا للمنتخب.. ولا عروض لياسين

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 21:02

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر - أحمد ياسين

يثق أشرف نصار رئيس البنك الأهلي أن التجمعات المقبلة لمنتخب مصر ستشهد انضمام العديد من اللاعبين الآخرين في ظل العمل الجيد والاجتهاد الذي يقوم به الجميع.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون انضمام أحمد ياسين من صفوف البنك الأهلي.

وتحدث أشرف نصار لـFilGoal.com قائلا: "اختيار أحمد ياسين للانضمام لمنتخب مصر جاء نتيجة عمل كبير ومجهود بُذل في الفترة الأخيرة.

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واصل "أثق بدرجة كبيرة في انضمام أكثر من لاعب من البنك الأهلي لمنتخب مصر في التجمعات المقبلة".

وبرر "الفريق يظهر بشكل جيد والجميع يتحدث عنا بشكل متميز".

وكان البنك الأهلي فاز في مباراتين وهُزم في واحدة ضد الأهلي في أول ثلاث جولات من الدوري المصري.

وبسؤاله عن حقيقة العروض المقدمة لأحمد ياسين أجاب "لا عروض لأحمد ياسين ولا أعرف سبب تلك الأنباء".

وأتم "نحن قمنا بضم ياسين الموسم الماضي معارا من مصر للمقاصة وعندما انتهت قمنا بشرائه نهائيا".

البنك الأهلي أحمد ياسين
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