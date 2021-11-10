مصر للمقاصة.. هل تستمر بطولة "ضيوف الشرف"؟

إذا كان للدوري مفاجأة سارة، فهو مصر للمقاصة.

من فريق جاء على رأس قائمة مرشحي معظم محللي ومتابعي الدوري المصري للهابطين، ووصفه بأنه سيكون "ضيف شرف" على الدوري، إلى جمع 4 نقاط من 3 مباريات. تلك المباريات لم تكن سهلة، فالفريق خسر بسهولة في بداية الدوري من بيراميدز، قبل أن يهزم الجونة في الجولة الثانية ويظفر بتعادل من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة.

رقميا، مصر للمقاصة هو أقل فريق في الدوري خلقا للأهداف المتوقعة بهدفين متوقعيين، لكنه سجل 3 أهداف، وفي المقابل استقبل الفريق فرصا خلفت 6 أهداف متوقعة لكنه لم يستقبل سوى هدفين. رغم تعرض مصر للمقاصة لضغط هجومي شديد إلا أن الفريق في المقابل استطاع الخروج بشباك نظيفة مرتين.

ورغم ذلك، يقدم مصر للمقاصة أداء هجوميا جيدا مقارنة بعناصر الفريق المكونة بشكل رئيس من لاعبين في الدرجة الثانية وقليل من لاعبي الموسم الماضي، حيث حاول 20 مرة على دفاعات الخصوم بمعدل 6.7 محاولة في المباراة الواحدة.

وقد يعود ذلك لتشكيل هجومي مميز يضم أمثال جوزيف أتولا وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة.

فمن أصل 14 فرصة خلقهم فريق مصر للمقاصة، كان للجناح حسام عبد الواحد نصيب الأسد بخلق 5 فرص.

صاحب الـ 26 عاما عائد من إعارة لنادي كوكا كولا (فيوتشر حاليا) حيث كان من عناصر صعود الفريق إلى الدوري الممتاز رفقة مدربه الحالي تامر مصطفى.

على الطرف الآخر، يأتي جوزيف أتولا الذي خلق فرصتين، وعلى مستوى التسجيل سجل لاعب الوسط سيرجي إريك هدفا، مثله مثل الجناح كريم حلاوة والمدافع أحمد عبد الفتاح.

ذلك التميز الهجومي، يأتي أيضا بسبب مبادئ تامر مصطفى..

مهاجم كوكاكولا السابق والإنتاج الحربي الحالي رضا الويشي تحدث لـFilGoal.com عن تامر مصطفى قائلا: "تامر مصطفى مدرب كبير وسيكون له شأن كبير أشبهه بإيهاب جلال فهو لديه طموحات كبيرة".

وأكمل "هو مدرب هجومي يميل للضغط على المنافس سواء كان قويا أو ضعيفا وهذا ما كنا نفعله في الدرجة الثانية، ربما فقط أمام الأهلي والزمالك يكون لديه بعض التحفظ الدفاعي".

بدأ تامر مصطفى الإعداد للموسم الجديد بالفعل مع كوكاكولا، لكن فجأة ومع قدوم شهر سبتمبر تحول كل شيء بشكل مفاجئ، شركة فيوتشر للاستثمار الرياضي تستحوذ على نادي كوكاكولا.

ومثلما يحدث في أغلب المرات التي يُباع فيها النادي ويستحوذ عليه يرحل الجهاز الفني، ورحل تامر مصطفى بالفعل عن فيوتشر. ولكن عاد الحلم يراوده مجددا بعدما اتفق معه مصر للمقاصة على تولي تدريب الفريق الموسم المقبل

قبل الموسم قال مصطفى لـ FilGoal.com عن الموسم: "هناك مقومات ليست متوفرة حاليا لنا لكن طموحنا بلا حدود وسنفعل كل شيء لنستغل إمكانياتنا لنحقق أفضل النتائج للفريق".

لكن، هل يستطيع المقاصة الحفاظ على ذلك التفوق؟

يرى تامر مصطفى أن الفريق كان لديه توفيق كبير في المباريات الثلاثة الأولى، خاصة من الناحية الدفاعية، لكنه قال لـ FilGoal.com: "التوفيق يكون من نصيب المجتهد".

وأضاف مصطفى "تكوين الفريق من لاعبين من الدرجة الثانية ولاعبين صغار، كنا نواجه أندية الفروق بيننا وبينها مهولة (من الناحية المادية)".

مصطفى اعتمد في تكوين الفريق على "اللاعبين الجيدين في نطاق إمكانياتنا"، ولكنه شدد "كنا نبحث عن شخصيات مختلفة. الجميع يعلم الوضع المادي للنادي، لذا بحثنا عن لاعب كرة جيد بشخصية جيدة يعرف سبب وجوده في النادي. أن يكون اللاعب مؤمنا بالمشروع الذي نطبقه، حتى في اختيارنا للاعبين الكبار، كنا نبحث عن اللاعب الذي يستطيع جمع اللاعبين في غرفة الفريق ويحفز اللاعبين الصغار، أن يعيش المشروع نفسه".

مصطفى متأكد من كون الموسم صعبا على فريقه، لكنه أكد "نجاحنا إن شاء الله هذا الموسم ستغير أمور كثيرة في الكرة المصرية، أن نثبت أن الإمكانيات المادية القليلة ليست سببا لعدم النجاح".

ولكن مصطفى شدد "مازلنا في مرحلة استكشاف الفريق خاصة أنني بدأت فترة الإعداد متأخرا، حتى هذه اللحظة نستكشف بعض اللاعبين. استمرارنا على نفس النهج الإيجابي في بقية الموسم يعتمد على تحمل اللاعبين للضغط والمسؤولية واستجابتهم للوضع الذي يتواجد فيه النادي".

وأكد "كنت متعجلا على أول فوز وحصلنا عليه ضد الجونة، وهذا ما جعلنا نخرج بتعادل سلبي ضد كليوباترا ونحن مطرود مننا لاعب بفضل تلك الدفعة".

مصطفى أتم بأن من المستحيل الاستمرار على أفكاره الهجومية طوال مباريات الدوري، وأن كل قناعاته في الكرة من الصعب تطبيقها في ظل ظروف الفريق لكنه شدد "هناك أساسيات لن أتنازل عنها مهما حدث".

أمام مصر للمقاصة 5 مواجهات قوية في الدوري، أمام فاركو والاتحاد السكندري والمصري والشرقية للدخان وإنبي، فهل تستمر بطولة الفريق الذي وُصف بأنه ضيف شرف ويتواصل صعوده في الجدول الذي يحتل فيه المركز الثامن بعد 3 جولات.