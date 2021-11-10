موراتا: بسبب الانتقادات لم أستطع ترك الفراش

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس × ميلان

قال ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس المعار إليه من أتليتكو مدريد أنه لم يستطع أحيانا ترك الفراش بسبب الانتقادات التي كان يتعرض لها.

ألفارو موراتا

النادي : يوفنتوس

وتعرض موراتا لانتقادات لاذعة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في يورو 2020 لدرجة وصلت حتى التهديد بالقتل.

وتحدث موراتا للصحفيين قائلا: "أفكر دائما أننا لو فزنا على إيطاليا في نصف نهائي يورو كان سيصبح لدينا الكثير من الفرص ضد إنجلترا في النهائي".

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وأكمل "لكننا حصلنا على احترام منافسينا والجماهير، صافرات الاستهجان ليست شيئا جميلا ولا أحد مثالي فنحن لسنا آلات وأعرف ما هو مُتوقع مني".

وتابع اللاعب الإسباني حديثه "لقد رأيت بعض الآباء الذين كانوا رفقة أبنائهم بوجوه غاضبة وهذا ما ينقلونه لأطفالهم".

وأردف موراتا "هناك بعض الأوقات التي لم أرغب فيها في ترك الفراش وربما مع عقلية أخرى ربما كنت سأصبح لاعبا أفضل".

قبل أن يستدرك "لكن لدي أيضا قوة إرادة كبيرة للخروج من الأوقات المظلمة وإلا لم أكن لأحظى بالمسيرة التي أمتلكها".

موراتا إسبانيا يوفنتوس
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