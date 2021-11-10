مران الإسماعيلي – عودة محمد صبحي رغم تواجده في قائمة الانتظار

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 20:23

كتب : ياسر الشريف

محمد صبحي - الإسماعيلي

عاد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي لمران فريقه اليوم على الرغم من تواجده على قائمة الانتظار.

محمد صبحي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

جاء ذلك في إطار استعدادات الإسماعيلي لملاقاة الزمالك في رابع جولات الدوري المصري في الـ19 من شهر نوفمبر الجاري.

وخصص أحمد العجوز القائم بأعمال المدير الفني مجموعة من الجمل الفنية والخططية على رأسهم كيفية التعامل تحت الضغط بجانب نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بأقل عدد من اللمسات.

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هذا مع التدرب على الكرات العرضية باعتبارها أحد أهم الحلول لتسجيل الأهداف.

ولم يفز الإسماعيلي في أول ثلاث جولات من الدوري ويحتل المركز الأخير.

محمد صبحي الإسماعيلي
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